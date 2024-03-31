رونالدو يوقع على الـ "هاتريك" الرابع مع النصر

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وصل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو يوم السبت إلى مباراته الرابعة التي يسجل فيها 3 أهداف أو أكثر منذ انتقاله إلى نادي النصر في يناير 2023.

وتغلب النصر على الطائي 5 - 1 في الجولة 25 من المسابقة سجل منها رونالدو 3 أهداف فيما أحرز أوتافيو وغريب الثنائية المتبقية.

وتعود أول مباراة مع النصر أحرز فيهارونالد 3 أهداف أو أكثر إلى مباراة الوحدة في الجولة السادسة عشرة من الموسم الماضي عندما تكفل بجميع أهداف المباراة التي انتهت 4 - صفر.

وبعد مباراة الوحدة بجولتين، أحرز رونالدو أول "هاتريك" له بالقميص الأصفر والأزرق على أرض نادي ضمك في اللقاء الذي انتهى صفر-3.

ومع مطلع الموسم الحالي، فاز النصر على مضيفه الفتح في مباراة سجل في رونالدو ثلاثة أهداف وثنائية للسنغالي ساديو ماني.