صراع المركز الثالث.. ديربي "ساخن" بين الاتحاد والأهلي

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تتجه الأنظار، مساء الاثنين، إلى ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" الذي سيكون مسرحا للدربي الساخن بين الأهلي الثالث والاتحاد الرابع وحامل اللقب، ضمن الأسبوع الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ويسعى الأهلي إلى تصحيح مساره عقب الخسارة أمام النصر والتعادل مع الاتفاق في المرحلتين الأخيرتين، ما سمح لجاره بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين بعد كسبه ثلاث مباريات متتالية.

وكان الأهلي حسم دربي الذهاب بهدف وحيد سجله لاعب وسطه قائد المنتخب الإيفواري فرانك كيسي الذي سيعود إلى تشكيلته على غرار البرازيلي روجر إيبانيز بعدما غابا عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف.

وقال المدافع التركي للأهلي ميريح ديميرال في تصريح عقب لقاء الاتفاق: سيطرنا على المباراة، وكنا قريبين من الفوز ولكن لم يحالفنا التوفيق"، مضيفا "المباراة القادمة أمام الاتحاد ستكون صعبة، وسنقدم خلالها أفضل ما لدينا".

وسيفتقد الاتحاد خدمات خمسة لاعبين بسبب استدعائهم إلى صفوف المنتخب الأولمبي وهم: فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، عوض الناشري، مروان الصحفي وزكريا هوساوي.

وقال حارس مرمى الاتحاد عبدالله المعيوف: الفوز على الفيحاء كان مهمًا بالنسبة لنا، قبل مباراة الدربي أمام الأهلي. دائمًا ما تكون لمباراة الدربي حسابات خاصة بعيدًا عن الثلاث نقاط، ولكن الفريق سيعمل من أجل مواصلة الانتصارات والحصول على النقاط أمام الأهلي.

وتابع: الاتحاد لديه هدف محدد في الدوري، وهو البحث عن مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا.

وتتقارب عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بين الفريقين حيث حقق الاتحاد 33 انتصارا مقابل 31 للأهلي، وفرض التعادل نفسه في 31 مباراة، لكن الأهلي يتفوق في المباريات العشر الأخيرة بفوزه في 4 منها مقابل ثلاث هزائم.

ويلعب، مساء الاثنين، أيضا الرائد مع الخليج، والحزم مع ضمك.