رقم "تاريخي" غير مسبوق ينتظر رونالدو بقميص النصر السعودي

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يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، من أن يصبح أول لاعب يحصل على لقب الهداف في أربع دول مختلفة.

ويملك البالغ من العمر "39 عاما" 33 هدفا و11 تمريرة حاسمة في 34 مباراة خاضها هذا الموسم بجميع المسابقات، وزاد رصيده إلى 882 هدفا، كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي بـ 26 هدفا، بفارق 4 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، صاحب الـ "22 هدفا".

وبحسب التقرير الذي نشرته "ماركا"، يوم الاثنين، فإن رونالدو أمام فرصة حقيقية للوصول إلى رقم غير مسبوق، إذ يمكن أن يصبح أول لاعب ينال جائزة الهداف في 4 دول مختلفة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: في الواقع، حطم الأسطورة البرتغالية رقما قياسيا مماثلا، فهو الوحيد في التاريخ الذي حصل على لقب الهداف في 3 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وذلك في الدوري الإنجليزي موسم 2007-2008 "31 هدفا" بقميص مانشستر يونايتد، ثم مع ريال مدريد في مواسم 2010-2011 "40 هدفا" و2013-2014 "31 هدفا" و2014 – 2015 "48 هدفا"، ثم مع يوفنتوس الإيطالي موسم 2020-2021 بـ 21 هدفا.