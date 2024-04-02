النصر يواجه أبها للاحتفاظ بآماله الضئيلة
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يسعى النصر إلى الاحتفاظ بآماله الضئيلة بالفوز ببطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم وذلك عندما يحل ضيفاً على أبها يوم الثلاثاء في الجولة 26 من عمر المسابقة.
ويتخلف النصر بفارق 12 نقطة عن جاره وغريمه التقليدي الهلال (71 نقطة) مع بقاء 8 جولات على نهاية مسابقة الدوري.
ويدخل النصر المباراة بعد فوزين متتالين على أهلي جدة 1-0 وآخر على الطائي الجولة الماضية بنتيجة 5-1 سجل خلالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 4 أهداف، أهلته للفوز بلاعب شهر مارس للمرة الرابعة في الموسم الحالي.
وفي المقابل يعيش أبها أوضاعاً صعبة إذ يحتل المركز 17 برصيد 22 نقطة، رغم استفاقته مؤخراً بعدما فاز مرتين وتعادل مرة في آخر 4 مباريات.
وفاجأ أبها النصر في مباراة الدور الأول عندما انتزع منه نقطة في الدقائق الأخيرة بعد تعادلهما 2-2.
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