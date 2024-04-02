فراس البريكان ينهي ديربي الأهلي والاتحاد بـ34 دقيقة

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سجل فراس البريكان هدفاً بعد ما يزيد عن نصف ساعة لعب ليقود فريقه الأهلي إلى الفوز على جاره وغريمه الاتحاد بالمباراة التي جمعتهما الاثنين في الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وسجل البريكان هدفه العاشر مع الأهلي في الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة من البرازيلي روبرتو فيرمينو حولها داخل شباك عبدالله المعيوف حارس الاتحاد ومكرراً نتيجة مباراة الذهاب.



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وابتعد الأهلي بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الاتحاد إذ يملك الأول 51 نقطة في المركز الثالث بينما بقي الثاني في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

وفاز الأهلي على الاتحاد ذهاباً وإياباً للمرة الثالثة في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين السعودي والأولى منذ موسم 2019-2020.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدف فرانك كيسي.