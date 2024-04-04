الأهلي يبحث عن الاستمرار في الفوز على حساب الوحدة

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يسعى أهلي جدة إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه الأخير على جاره وغريمه التقليدي الاتحاد في الجولة الماضية، وذلك عندما يلعب في ضيافة الوحدة بمكة يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وعزز أهلي جدة موقعه في المركز الثالث عقب تغلبه على الاتحاد الجولة الماضية بهدف فراس البريكان، إذ يتقدم عن الأخير بفارق خمس نقاط بينما يتأخر عن النصر الثاني بـ11 نقطة.

وفي المقابل لا يعيش الوحدة أوقاتاً جيدة بعدما حقق فوزاً واحداً في آخر 8 مباريات جاء خلال الجولة الماضية على حساب الفيحاء، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين شهر أكتوبر الماضي بفوز الأهلي 3-1 عبر أهداف سان ماكسيمان وإيبانيز ورياض محرز مقابل هدف لعبدالباسط هندي في مرماه.