البكيري: ظهور اللذيذ "محبط".. وإجاباته افتقدت لـ"الذكاء"
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يرى الإعلامي السعودي محمد البكيري أن ظهور سعد اللذيذ رئيس لجنة الاستقطاب ونائب رئيس رابطة الدوري السعودي كان محبطاً، مشيراً إلى أن إجابات الأخير افتقدت للذكاء.
وقال البكيري في حديث لبرنامج "في المرمى": هناك تناقض في المؤتمر، فسعد اللذيذ لم يجب على أسئلة الشارع الرياضي الذي كان ينتظره بعد أشهر من ظهوره الأخير، وإجاباته غير المقنع أثارت الشارع الرياضي.
وواصل: اللذيذ عندما سئل عن أرقام الدعم رد بقول "لا نريد أن نفضح أنفسنا" هذه إجابة غير ذكية، يبدو لم يكن مستعداً لهذا المؤتمر.
وختم: ظهور اللذيذ غير اللائق لا يمثله وحده، بل جهات عدة، وبعد إجاباته كيف أثق بقدرته على قيادة هذا المشروع؟ .
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