اكتمال وصول ملاكمي نزالات "5VS5" إلى الرياض

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اكتمل وصول الملاكمين الذين سيتنافسون، ليلة السبت المقبل، في نزال "VS55"، والذي سيقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" في "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية، حيث توافدوا، مساء الثلاثاء في "بوليفارد سيتي" لتحية جمهورهم، ولإجراء اللقاءات الصحافية مع وسائل الإعلام الدولية والمحلية.



واستقطب النزال الكبير بين الروسي ديمتري بيفول، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية (فئة السوبر) للوزن الخفيف الثقيل منذ 2017، والليبي مالك الزناد، بطل القارات لمنطقة البحر المتوسط في رابطة الملاكمة العالمية، اهتمام الجمهور الذي حضر إلى موقع وصول الملاكمين لالتقاط الصور معهم، حيث تكمن أهمية النزال في سعي كلا البطلين للمحافظة على سجلهما الخالي من الهزائم طوال 22 مباراة.



وفي نزالات، السبت، سيتواجه البريطاني حمزة شيراز، بطل العالم للكومنولث والحاصل على لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC الفضي وصاحب السجل الخالي من الهزائم بـ 19 فوز 15 منها بالضربة القاضية، مع الأميركي أوستن ويليامز، الذي كان المصنف الأول في فريق الولايات المتحدة الأميركية من فئة الهواة قبل أن ينتقل للاحتراف محققاً 16 فوزاً 11 منها بالضربة القاضية.



فيما يواجه الصيني تشانغ زيلي المصنف كثالث أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالعالم من مجلة THE RING، الملاكم الأميركي دونتري ويلدر الذي يحمل لقب بطل WBC للوزن الثقيل منذ 2007.

وينازل الأسكتلندي ويلي هاتشينسون الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب 2016 من فئة الوزن المتوسط، الإنجليزي كريغ ريتشارد الحاصل على لقب الوزن الخفيف الثقيل البريطاني.

ويلتقي البريطاني دانيال دوبويس حامل لقب الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية (WBA)، مع الكرواتي فيليب هرغوفيتش المصنف في المرتبة الأولى من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة.



وفي الختام يواجه المحترف الإنجليزي نيك بال الأميركي رايموند فورد، الحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBA) لوزن الريشة وصاحب السجل الخالي من الهزائم بـ 15 فوز 8 منها كانت بالضربة القاضية.



يذكر أن، يوم الأربعاء، سيخصص لإجراء التمارين العامة فيما سيكون، الخميس، مخصصاً للمؤتمر الصحفي على أن يجري الملاكمين، يوم الجمعة، "الوزن الرسمي" قبل المشاركة في نزال، السبت، الكبير.