يوفنتوس يتعادل مع روما
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تعادل يوفنتوس مع مضيفه روما 1-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم روما عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 15، قبل أن يدرك يوفنتوس التعادل عبر جيلسون بريمر في الدقيقة 31.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر إنتر ميلان، والذي ضمن التتويج باللقب رقم 20 في تاريخ، ترتيب المسابقة برصيد 89 نقطة.
على الجانب الآخر، رفع روما رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس، بفارق أربع نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع.
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