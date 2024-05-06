اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من لقاء روما ويوفنتوس

يوفنتوس يتعادل مع روما

روما - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تعادل يوفنتوس مع مضيفه روما 1-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم روما عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 15، قبل أن يدرك يوفنتوس التعادل عبر جيلسون بريمر في الدقيقة 31.

ليفربول يضرب توتنهام.. وصلاح يستعيد بريقه ويصنع التاريخ رياضة ليفربول يضرب توتنهام.. وصلاح يستعيد بريقه ويصنع التاريخ

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر إنتر ميلان، والذي ضمن التتويج باللقب رقم 20 في تاريخ، ترتيب المسابقة برصيد 89 نقطة.

على الجانب الآخر، رفع روما رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس، بفارق أربع نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تجربة مثيرة لكمبيوتر "عملاق" تكشف عن ضربة ثلاثية ستقود إلى فناء البشرية تجربة مثيرة لكمبيوتر "عملاق" تكشف عن ضربة ثلاثية ستقود إلى فناء البشرية
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط