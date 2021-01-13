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ستراندبيرغ: طموحنا المنافسة على مقاعد "آسيا".. ومستوى الحكام "مقبول"

ستراندبيرغ: طموحنا المنافسة على مقاعد "آسيا".. ومستوى الحكام "مقبول"

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دبي - قناة العربية

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أكد كارلوس ستراندبيرغ، مهاجم أبها، أن الدوري السعودي يتمتع بالقوة في المنافسة بين الأندية، ووصف مستوى الحكام بالمقبول، وكشف عن سعي فريقه للمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

وقال المهاجم السويدي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: الدوري السعودي يختلف عن المسابقات التي لعبت فيها سابقا، المستوى في السعودية جيد جدا، هناك إرادة كبيرة لتحقيق الفوز في جميع الفرق، وهذا ما يمتاز به الدوري هنا، المدافعون أقوياء ومنافستهم صعبة.

وأضاف: اللاعب المهاجم يركز دائما على تسجيل الأهداف وأن يكون ضمن أفضل الهدافين، الدوري يضم أفضل المهاجمين في الشرق الأوسط، لذلك علمت أن منافستهم تحتاج إلى المزيد من الجهد، هؤلاء المنافسون لهم تجربة أكبر مني، وأنا ما زلت شابا ولدي الوقت للتطور أكثر والتعلم منهم.

وواصل اللاعب الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي بالموسم الحالي: اللاعب المحترف يجب أن يركز على اللعب، وأخطاء الحكام جزء من اللعبة، وبالنسبة لي أرى أن مستوى الحكام مقبول.

وبشأن مستقبله، أوضح: سأبقى مع أبها لموسم ونريد أن نكون أقوياء في الدوري، كسبنا مباريات مهمة، نأمل أن نكون في مراكز متقدمة، وأن ننافس على مقاعد دوري أبطال آسيا، نريد الانتقال اللعب في البطولات الكبرى.

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