تريساكو: أخطاء الحكام "طبيعية".. ولا أخشى الأندية الكبرى

وصف فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أخطاء الحكام في المسابقات المحلية بالطبيعية، مؤكدا وجود عدة أخطاء ارتكبت في المباريات، ولفت إلى أنه لا يخشى الفرق الكبيرة.

وقال تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: لم أقل إن الحكام لا يخطئون، نعقد اجتماعات مع الخبراء ونقول إن الحكام يرتكبون الأخطاء، هناك حالات كثيرة تقول الفرق إنها ضربة جزاء وبطاقات حمراء وتسلل غير صحيح، لكن ليس كل هذه الأخطاء التي يزعم أنها ارتكبت هي صحيحة، الأخطاء التي يرتكبها الحكام أقل بكثير من التي نسمع بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: الحكام بشر ويمكن أن يرتكبوا الأخطاء في كافة مسابقات العالم، الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي هناك فرق تشتكي، كل أسبوع هناك شكاوى ضد الحكام بشأن قراراتهم، هذا أمر طبيعي للغاية، علما بأن الحكام الأجانب ارتكبوا عدة أخطاء في الموسم الماضي، وتلقيت عدة فيديوهات من الأندية سابقا عن أخطاء الحكام الأجانب.

وواصل تريساكو: علينا تقليل هذه الأخطاء، والجولة الماضية شهدت خطأ واحدا فقط، وأنا سعيد بتطور الحكام، والحل لا يكمن في جلب الحكام الأجانب، لأن أخطاء الحكام أمر شائع في العالم، لدينا برنامج عمل والأدوات والإمكانات ونقوم ببناء مركز تدريب لتحسين مهارات الحكام، ويجب أن نتحلى بالصبر، علينا التفكير في المستقبل، وإذا لم يتم منحهم الفرصة فلن يتطوروا.

واختتم رئيس لجنة الحكام حديثه قائلا: لا أخشى الفرق الكبرى، لا يهمني إذا كان الأمر يتعلق بالهلال أو غيره، ويجب أن نحترم كافة الأندية.