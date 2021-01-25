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علي حمد: الحكم حرم النصر من ركلة جزاء

علي حمد: الحكم حرم النصر من ركلة جزاء

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دبي - قناة العربية

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كشف علي حمد، مقيم الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة النصر خلال مباراته أمام الاتحاد، ضمن الأسبوع الـ 15 للدوري السعودي.

وقال في مقابلة مع "العربية" يوم الأحد: شهدت الدقيقة 35 ركلة جزاء صحيحة للنصر لم يحتسبها الحكم، بعدما دفع حارس الاتحاد لاعب النصر، ولا أعرف ما هو التفسير الذي ذهب إليه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو "فار".

وأضاف: بخصوص لمسة يد مدافع الاتحاد في الدقيقة 36، فهي من الحالات الجدلية، وحسب القانون لا توجد هنا ركلة جزاء لأن الكرة انحرفت نحو يد اللاعب، وقرار الحكم كان سليما باستمرار اللعب، أما هدف الاتحاد الذي تم إلغاؤه فالقرار كان صحيحا لتداخل رومارينيو في اللعب، وبشأن هدف رومارينيو فهو صحيح لأنه لم يقم بأي مخالفة.

وحول الحالات التي شهدتها مباراة الاتفاق والأهلي، أوضح علي حمد: لمسة يد مدافع الاتفاق داخل المنطقة لا ترتقي إلى ركلة جزاء في الدقيقة 24، لأن الكرة انحرفت نحو يد اللاعب، أما ركلة جزاء الاتفاق في الدقائق الأخيرة فكانت صحيحة، لتدخل حارس الأهلي بتهور واندفاع على الخصم، وكان من الممكن أن تصل إلى حالة الطرد المباشر.

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