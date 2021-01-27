رئيس الاحتراف: تسجيل بديل للاعب المصاب يتم وفقاً لاشتراطات

أوضح جابر الجهني، رئيس لجنة الاحتراف وعضو الكفاءة المالية، أنه يحق للنادي تسجيل لاعب بديل في خانة المصاب خارج فترة الانتقالات وذلك وفقا لاشتراطات محددة.

وقال الجهني في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: بشكل عام إجراءات تسجيل بديل للاعب مصاب خارج فترة التسجيل تم توضيح جميع اشتراطاتها في لائحة أوضاع اللاعبين، التي تتحدث عن حق النادي في استبدال لاعبه المصاب بلاعب عاطل ولا يرتبط بعقد مع ناد آخر، وأن يثبت التقرير الطبي وجود الإصابة ويتم رفعه إلى اللجنة الطبية في الاتحاد.

وأضاف: التسجيل أثناء فترة الانتقالات له متطلبات يتم إيضاحها وفقا للوائح، والتسجيل خارج الفترة له اشتراطات منصوص عليها أيضا، وهي التي أوضحتها سابقا، لا أستطيع أن أذكر أنه يحق للنصر التسجيل، المسألة تخضع لسبب استثنائي وفقا لاشتراطات، وأي طلب تسجيل خارج الفترة تتم دراسته ومناقشته.