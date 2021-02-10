الرفاعي: يمكن رفع عقوبة "فيفا" عن النصر في حالة واحدة

أكد أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن عقوبة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بإيقاف النصر من التعاقدات لثلاث فترات، جاءت نتيجة عدم حصوله على ردود من قبل النادي.

وقال الرفاعي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: خاطب "فيفا" النصر عدة مرات ولم يجد الرد، لذلك عندما لا تجد الرد ستكون عقوبة صارمة، لأنه إذا كان هناك رد سيحدث تدرج في العقوبة.

وأضاف: نادي النصر يستطيع إيقاف العقوبة، لديه 21 يوما من أجل الاستئناف، القضية ما زالت منظورة وعليه أن يطلب طلبا عاجلا، ومن الممكن أن يسمح له "فيفا" بذلك، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكون شبه مستحيل.

وواصل: "فيفا" في لائحة التسجيل، يؤكد أن النادي إذا سدد المبلغ ترفع عنه العقوبة مباشرة، "فيفا" ليس هدفه معاقبة النادي، هدفه الأساسي الوفاء بحقوق الآخرين، إذا تكررت بعد ذلك هذه التصرفات يمكن أن نرى عقوبات أخرى تصل إلى خصم نقاط، وفي حالة تأخر السداد يصبح النصر أمام ثلاث عقوبات، منع تسجيل ومضاعفة المبلغ وعقوبة مالية.