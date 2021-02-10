.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الرفاعي: يمكن رفع عقوبة "فيفا" عن النصر في حالة واحدة

الرفاعي: يمكن رفع عقوبة "فيفا" عن النصر في حالة واحدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن عقوبة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بإيقاف النصر من التعاقدات لثلاث فترات، جاءت نتيجة عدم حصوله على ردود من قبل النادي.

وقال الرفاعي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: خاطب "فيفا" النصر عدة مرات ولم يجد الرد، لذلك عندما لا تجد الرد ستكون عقوبة صارمة، لأنه إذا كان هناك رد سيحدث تدرج في العقوبة.

وأضاف: نادي النصر يستطيع إيقاف العقوبة، لديه 21 يوما من أجل الاستئناف، القضية ما زالت منظورة وعليه أن يطلب طلبا عاجلا، ومن الممكن أن يسمح له "فيفا" بذلك، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكون شبه مستحيل.

وواصل: "فيفا" في لائحة التسجيل، يؤكد أن النادي إذا سدد المبلغ ترفع عنه العقوبة مباشرة، "فيفا" ليس هدفه معاقبة النادي، هدفه الأساسي الوفاء بحقوق الآخرين، إذا تكررت بعد ذلك هذه التصرفات يمكن أن نرى عقوبات أخرى تصل إلى خصم نقاط، وفي حالة تأخر السداد يصبح النصر أمام ثلاث عقوبات، منع تسجيل ومضاعفة المبلغ وعقوبة مالية.

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد