موسم الانفلات .. "الانضباط" النجم الغائب

شهدت منافسات الدوري السعودي بالموسم الحالي العديد من حالات الخروج عن النص، بداية من اللاعبين ثم المدربين وصولا إلى الأجهزة الإدارية وإدارات الأندية، وتزايدت الانفلاتات بالملاعب بصورة كبيرة، في الوقت الذي تم تتخذ فيه لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم إجراءات رادعة وقرارات حاسمة.

ومن أبرز تلك الحالات، عندما حدث خلاف بين محمد العويس، حارس أهلي جدة، وأحد إداريي نادي القادسية، في مباراة الفريقين ضمن الأسبوع الـ 12 بالدوري، واحتدم الأمر ووصل إلى محاولة العويس الوصول إلى المقصورة الرئيسية من أجل الدخول في اشتباك مع الطرف الآخر.

كما شهد ديربي جدة في قمة الجولة الـ 17، مشادة عنيفة بين محمد الهويش، وطاقم الحكام، بعد نهاية الشوط الأول، في الممر المؤدي إلى غرف الملابس، وهو ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء لمسؤول الاتحاد.

وقبلها شهدت مباريات الهلال في الدوري، اشتداد النقاش والحديث بين رازفان لوتشيسكو، المدرب السابق للفريق، مع الحكام احتجاجا على القرارات، وتكررت الحادثة في عدة مباريات بمعاونة جهازه المساعد أيضا، وطالما عانى الحكام من مسألة الاحتجاج عقب كل تعثر للفريق الأزرق.

آخر تلك الانفلاتات، شهدها ملعب "مرسول بارك" في قمة النصر والشباب، ضمن الأسبوع الـ 18، عندما حدث تلاسن واشتباكات داخل أرضية الملعب بين الأجهزة الفنية والإدارية للفريقين، ووصلت إلى تدخل خالد البلطان رئيس نادي الشباب في عملية التلاسن.

واكتفت لجنة الانضباط بقرارات غير رادعة، قبل أن تتحرك أخيرا بإيقاف حسين عبدالغني، مسؤول نادي النصر، من مرافقة الفريق وحرمان خالد البلطان، رئيس الشباب، من دخول الملاعب، إلى حين إصدار قرارها النهائي في الحادثة الأخيرة.