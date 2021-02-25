القاسم: نعمل على استضافة مجموعة الأخضر

أكد إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، سعيهم إلى استضافة مباريات المجموعة في يونيو المقبل، بعدما فتح الاتحاد الآسيوي باب الترشح لاستضافة مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع.

وقال القاسم في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: فتح الاتحاد القاري باب الترشح لاستضافة المجموعة، نهدف إلى استضافة المجموعة في يونيو، الفكرة أن نستضيف المجموعة في الرياض أو جدة، ستكون في بداية الصيف، حتى أوزباكستان تواجهها مشكلة الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وبشأن تأجيل لقاء اليمن إلى يونيو وتقديم مواجهة فلسطين حتى مارس، ذكر: بدأت النقاشات قبل عدة أسابيع ماضية، بخصوص إقامة المباريات في مارس، أعلنت الكثير من الاتحادات تأجيل مبارياتها إلى يونيو، وتم الاتفاق مع الاتحاد اليمني على اللعب في مارس، وتم التواصل مع الاتحاد الفلسطيني، وكانت الفكرة أن تقام مباراة اليمن في موعدها وترحل مباراة سنغافورة إلى يونيو، ويتم تقديم مباراة فلسطين إلى 30 مارس، تم الاتفاق مع الاتحاد الفلسطيني، وفي ذات الوقت وصلنا اعتذار الاتحاد اليمني بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه سيتم تعويض تأجيل مباراة اليمن، بإقامة لقاء ودي في مارس، وأن المفاوضات ما زالت جارية مع عدة منتخبات.