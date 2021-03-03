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تريساكو يؤكد سلامة الحكام من فيروس كورونا

تريساكو يؤكد سلامة الحكام من فيروس كورونا

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دبي - قناة العربية

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كشف فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لا توجد إصابات بفيروس كورونا وسط الحكام، وكانت هناك حالة واحدة في الفترة الماضية.

وقال تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لا توجد حالات كورونا وسط الحكام، فقط قبل الجولة السابقة سجلت حالة واحدة، نجري الفحوصات لهم بشكل دوري، وتلقيت كافة النتائج وجميعها سلبية.

وأضاف: نتقيد بالتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية، إذ ما كانت هناك إصابة يجب أن يظل أصحابها في البيت لأسبوعين، لا يمكن أن يعود إلى الملاعب إلا إذا كانت النتائج سلبية، خلال الموسم الحالي والماضي لم نسجل إلا حالات محدودة 3 أو 4 فقط.

وواصل: حتى الآن لم ندرس احتمال الاستعانة بحكام من منطقة الخليج، ويصعب جلب الحكام من الخارج.

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