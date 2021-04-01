الرفاعي: أصوات الأمير خالد بن فهد تكفي لتنصيب مسلي آل معمر

كشف أيمن الرفاعي، المستشار القانوني والرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ان الأصوات التي يمتلكها الأمير خالد بن فهد تكفي لتنصيب مسلي آل معمر برئاسة نادي النصر.

وأضاف الرفاعي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لا توجد آلية معينة تحدثت عن التزكية، لكن إذا اعترض أحد الأعضاء على القرار سيتم اللجوء إلى الانتخابات، وحسب اللائحة فكل صوت بـ ألف ريال سعودي، والأمير خالد بن فهد يمتلك أكثر من 100 ألف صوت، وأصواته كافية لتنصيب مرشح نادي النصر، حتى لو لم يتفق عليه بالتزكية.

وأضاف: يحق الاعتراض على مرشح رئاسة نادي النصر إذا كانت هناك أخطاء، يجب أن يكون لديك دليل واضح وثابت، وفيما يتعلق بديون المجلس السابق، حسب اللائحة لابد أن يودع المبلغ بالكامل حسب الموازنة الموجودة وفق التقرير المعتمد وبعد ذلك ترحل الديون إلى المجلس الجديد، وإذ لم تودع يبق الدين على المجلس السابق، ويمكن لوزارة الرياضة ألا توافق على هذا التعيين، والقرار النهائي عند وزارة الرياضة.