مسلي آل معمر: جمهور النصر مثقف.. وسنحل الديون بعد أسبوع

أكد مسلي آل معمر، الرئيس الجديد لنادي النصر، أن جمهور الفريق العاصمي مثقف، مضيفا بأن مجلس الإدارة سيعمل على حل مشكلة الديون بعد أسبوع.

وقال آل معمر في تصريحات لبرنامج "في المرمى" عقب فوزه بالتزكية: شرف كبير أن أخدم نادي النصر وأنا أمام مسؤولية كبير، لم أتوقع أن أتولى رئاسة النادي ولم تكن في الحسبان، لعدة أسباب فلم أتصور أنني سأعمل في الأندية يوما ما إضافة إلى أنني في الفترة الماضية كنت مرتبطا بأعمالي الخاصة، وخلال الأيام الماضية تغيرت الكثير من الأمور ودفعتني للترشح أبرزها ثقة الأمير خالد بن فهد.

وحول أزمة الديون التي يعاني منها النصر، أوضح: ستكون هناك اجتماعات مع أعضاء الشرف ووزارة الرياضة، واللجان تعمل لرصد الديون وتدقيقها وبعدها سنجد الحلول لخروج النادي من هذه المشكلة التي يعاني منها الآن.

وكشف رئيس النصر أن النادي بحاجة إلى عمل كبير، وأردف: الحظ لم يحالف الفريق، كما أثرت أزمة كورونا في بداية الموسم على النتائج، إلى جانب الأخطاء التحكيمية وهبوط مستوى بعض اللاعبين، والفريق بدأ يعود إلى مستواه المعهود، وفي نهاية الموسم سيكون في القمة.

كما نفى الشائعات التي تحدثت عن إقالة حسين عبدالغني، وأردف: هو ابن النادي، ولا توجد أي أحاديث بشأن رحيله عن منصبه الحالي، هو نجم ويؤدي عمله كما ينبغي، من الآن إلى نهاية الموسم سنقيم عمل الجميع، والبقاء سيكون للأصلح.

ومضى قائلا: بخصوص أعضاء مجلس الإدارة، كنا حريصين على أن تكون هناك كفاءات بعدة تخصصات، للعمل على وضع النادي دوما في القمة والنهوض به.

وشدد مسلي آل معمر على أنه كان يعامل النصر مثل بقية الأندية الأخرى أبان رئاسته لرابطة دوري المحترفين.