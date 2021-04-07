الشهري: لم أحدد "اللاعبين الثلاثة" الذين سيشاركون في طوكيو

كشف سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، أنه لم يحدد بعد اللاعبين الثلاثة الذين سيشاركون مع الأخضر في أولمبياد طوكيو المقبلة، مؤكدا أنه يركز حاليا على اللاعبين المميزين تحت 23 عاما.

وقال الشهري في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: أضع الأفضلية للاعبين تحت 23 عاما المميزين، وبعد ذلك سأبحث عن الثلاثة المتاحين للمشاركة فوق الـ 23 عاما، ولدينا أكثر من اسم ووضعت في كل مركز لاعبا.

وأضاف: التحضيرات تسير بشكل جيد، لدينا مرحلة هامة مقبلة في بداية يونيو، من المهم رؤية أكبر عدد من اللاعبين، القائمة الموسعة تضم 50 لاعباً، ومن المهم منح الفرص لمن يثبت نفسه، وهناك تواصل جيد مع هيرفي رينارد، ودائما المنتخب الأول تكون له الأولوية، خاصة وأن الأخضر كان في مهمة رسمية، والفترة القادمة سيكون هناك تنسيق أفضل، سنحتاج إلى لاعبين ليكونوا معنا بشكل أفضل، لاسترجاع الأفكار الفنية قبل خوض أولمبياد طوكيو.

وواصل الشهري: ما زلنا نبحث عن الاستقرار، ونحاول تجهيز اللاعبين الذين يمنحنوا الإضافة في الأولمبياد خلال أي وقت يمكن أن نحتاجهم، ولست متحيزا وأمنح الجميع الفرص.

وكشف الشهري أنه لا يتفاوض مع أي ناد حاليا، ويركز على مهمته المقبلة في طوكيو والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ومضى قائلا: عقدي ساري مع الاتحاد السعودي إلى 2024.