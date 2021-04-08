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شاموسكا: ركلة الجزاء صحيحة والطرد خاطئ

شاموسكا: ركلة الجزاء صحيحة والطرد خاطئ

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دبي - قناة العربية

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رأى شاموسكا، مدرب الفيصلي، أن ضربة الجزاء التي تحصل عليها فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك كانت صحيحة، لكنه اعترض على قرار الحكم بطرد لاعبه في الشوط الأول.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: أعتقد أن ركلة الجزاء كانت صحيحة، لكن الطرد خاطئ كان يجب أن يتم منح لاعبنا البطاقة الصفراء وليس الحمراء.

وحول تأهل فريقه إلى نهائي كأس الملك، أضاف: التأهل كان صعبا، بعد الطرد عملنا على تعديل سمات اللعب، والحفاظ على الشق الدفاعي، وحافظنا على النسق طوال مجريات اللعب، واستطعنا تحقيق الفوز، كانت الاستراتيجية الحفاظ على تنظيم الفريق الدفاعي والهجومي، وكلمة السر كانت العزم والحسم من أجل تحقيق الفوز، لاسيما وأن النصر يملك الكثير من الجودة في الشق الهجومي.

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