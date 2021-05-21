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رايحي: الباطن لن يهبط.. ولا يمكن مقارنتي بأمرابط

رايحي: الباطن لن يهبط.. ولا يمكن مقارنتي بأمرابط

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دبي - قناة العربية

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وعد محمد رايحي، لاعب نادي الباطن، بعدم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى والاستمرار في المحترفين، كما شدد على عدم إمكانية مقارنته بنور الدين أمرابط، نجم نادي النصر، للإمكانات التي يتمتع بها مواطنه.

وقال اللاعب المغربي في مقابلة مع "العربية.نت" يوم الخميس: لست راضيا على المستوى الذي قدمته في موسمي الأول مع الباطن، أستطيع تقديم الأفضل وتسجيل وصناعة المزيد من الأهداف، بعد الإصابة بفيروس كورونا تحسن الوضع، مررت بأوقات صعبة، قدمت مستويات أفضل أمام الشباب والهلال، والموسم المقبل أعد بمردود أفضل.

وواصل: بفضل النوعية المتوفرة في الفريق لن نهبط وسنظل في دوري المحترفين، وأريد الاستمرار مع الباطن وأنا سعيد معهم وعقدي يمتد لموسمين.

وحول مقارنته بمواطنه نور الدين أمرابط، ذكر: أمرابط لاعب مميز ولا يمكن مقارنتي به، لأنه شارك في منافسات كبرى ولعب مع فرق مميزة، والمقارنة معه غير سليمة، هو لاعب قوي ونحن نلعب في نفس المركز، وأنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود والكثير من العمل للوصول إلى ما حققه أمرابط.

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