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المدلج: ربما أستقيل بعد السوبر

المدلج: ربما أستقيل بعد السوبر

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العربية. نت

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كشف فهد المدلج، رئيس الفيصلي، أنه من الممكن أن يقدم استقالته من رئاسة النادي بعد مباراة السوبر أمام الهلال، وذلك بعدما تمكن الفريق من الفوز بكأس الملك على حساب التعاون.

وقال المدلج في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: بعد 3 أشهر سأكمل 24 سنة على رئاسة نادي الفيصلي، هدفنا تطوير قيادات شابة وتقديمهم للرياضة، وموضوع استقالتي سيحدد بعد نهائي كأس السوبر.

وأضاف: اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم في النهائي، مما يؤكد أننا دعمناهم نفسيا، وبعد المباراة الأخيرة التي خسرنا فيها بخماسية أمام الشباب، أردنا ألا تنعكس على النهائي، عملنا لمدة ثلاثة أيام سويا من أجل تهيئة اللاعبين نفسيا وزرع التحدي والرغبة من أجل خلق بطل جديد.

وواصل: الحمل سيزداد والعمل المنظم الذي نقوم به في النادي، من أوائل الأندية في الحوكمة والكفاءة المالية.

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