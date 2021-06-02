مورايس: جارديم مميز.. ولهذا رقصت

أشاد جوزيه مورايس، المدرب السابق للهلال السعودي، بمواطنه البرتغالي ليوناردو جارديم الذي تعاقد مع الفريق الأزرق ليتولى المسؤولية الفنية في الفترة المقبلة، كما توقع أن ينجح ماريغا مع الفريق.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع برنامج "في المرمى": لقد جئت من أجل تقديم المساعدة وهذا ما فعلته، وطلب مني إكمال العمل بغية تحقيق النتائج والفوز بلقب الدوري، وقبل مجيئي كنت أتابع الفريق في دوري أبطال آسيا وبعض المباريات، وأيضا كنت أشاهد فريقي السابق الشباب، ومهتما بمتابعة الأهلي كذلك، بعد ذلك تلقيت اتصالا من رئيس الهلال.

مادة اعلانية

وأضاف:أعرف امكانات الهلال ووجدت الجودة، مهمتي كانت مجرد إصلاح وتعديل جودة الفريق فيما يخص التنظيم وأن يكون قادرا على مواجهة التحديات، أحب العمل بشكل جماعي وقمت بتحفيز اللاعبين لمواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات.

وحول الأسباب الذي أدت إلى عودة غوميز إلى مستواه بعد توليه المسؤولية الفنية، كشف مورايس: سمعت بأن غوميز لم يكن في قمة مستواه، تحدثت بعدها معه وقال لي أنه لم يشعر بالحافز ولم يؤمن بأسلوب العمل للفوز بالدوري، لكن لاعب مثل غوميز مع كل الخبرة التي يمتلكها يستطيع أن يستشعر ما يريده المدرب وما يتوجب عليه فعله، أعتقد أن الأمر الأساسي العلاقات وجودة التواصل لإخراج أفضل ما لدى اللاعبين، ما حصل أننا قمنا بتعدل الأمر وهذا ما حصل مع غوميز وأغلب اللاعبين مما جعل الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح.

وبشأن اتفاقه مع الهلال، أوضح:منذ البداية فهمت بشكل واضح بأن الاتفاق يمتد إلى نهاية الموسم بغض النظر عن النتائج، انضمت إليهم لأنني احترم العاملين في النادي وأنا معجب بهم لتواصلهم معي ولحضوري في وقت صعب لمساعدة النادي، كما أن طاقة الهلال إيجابية، المشرفون لديهم طاقة وشغف، هذا مفيد ويساعد كثيرا فهو يشعرنا بالمتعة، أنا سعيد جدا للفريق وكان علي المحافظة على هذه الروح، رقصتي مع غوميز كان عفويا ووليدة لحظة.

وأردف مورايس: مباراتنا أمام الشباب، كان فريقنا مسيطرا على المباراة، وكان هناك انزعاج مسبق من قبل الشباب، وهذا الأمر قاد بانيغا للحصول على البطاقة الحمراء الثانية.

وأثنى على صفقة الهلال الجديدة بعد التعاقد مع موريغا، وواصل: دربته في الترجي التونسي قبل انتقاله إلى بورتو البرتغالي، وهو لاعب مميز، كما أن غوميز لاعب مهم للفريق وإذا استطاع البقاء سيكون ذلك جيدا، وإذا رحل النادي سيعثر على البديل المناسب.

وعلق مورايس على تعاقد الهلال مع ليوناردو جارديم، قائلا:أعرف جارديم منذ سنوات طويلة، هو مدرب رائع وأتمنى له النجاح ولديه شخصية جيدة.

وكشف مورايس أن هناك لاعبا يرتدي الرقم 44 في الهلال يدعى سعد يلعب في خانة الجناح الأيسر سيكون لديه مستقبل رائع، كما أثنى على امكانات عبدالله الحمدان ووصفه بالمهاجم الجيد، بالإضافة إلى ناصر الدوسري.

