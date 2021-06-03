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حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"

حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"

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دبي - قناة العربية

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أثنى حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي النصر، على الإمكانات التي يتمتع بها البرازيلي مانو مينيزيس، مدرب الفريق، ووصفه بالشجاع والمخاطر.

وقال عبدالغني في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: العمل في نادي النصر شرف لأي شخص، وبالنسبة لموسم النصر في بدايته لم يكن جيدا، وهناك ظروف أجبرت الفريق على عدم الظهور بشكله الطبيعي، موسم غير مرض بالنسبة لنا، عانينا من ظروف ومرحلة صعبة، مثل خسارة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كما لم يتم إعداد الفريق بشكل جيد للموسم الجديد.

وأضاف: لا يوجد شخص أكبر من نادي النصر، نحن موجودون للإصلاح وليس للتأجيج، وليس أي شيء يحدث داخل النادي يجب أن نخرج له بيان، ما يحدث داخل النادي يبقى بيننا، ماذا سنستفيد إذا قلنا إننا عاقبنا لاعبا؟، نحن لا نبحث عن التصعيد، حمدالله بشر واعتذر عن ما بدر منه.

وواصل اللاعب الدولي السابق حديثه: ليس من مصلحتي مجاملة المدرب البرازيلي مينيزيس، كما أنه يقوم بعمله بكل احترافية، يملك شخصية قوية وعرفت ذلك في مباريات دوري أبطال آسيا، لديه رغبة في المخاطرة وظهر ذلك في البطولة القارية، وفي المباريات الصعبة رأيت تعامله بكل هدوء، قريب من اللاعبين ويتواصل معهم، أتمنى ألا يتم الحكم عليه بشكل مسبق، الفريق لم يكتمل بعد ونلعب بثلاثة أجانب، أنا مقتنع بعمله وتعامله مع الجميع في الفوز والخسارة، هو مدرب شجاع.

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