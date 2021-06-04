أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا

أكد أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة اتحاد جدة، أنه لن يتم التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال عدم سداد رواتب لاعبي الفريق الأول، ولفت إلى أن المهاجم الصربي بريوفيتش سيستمر مع الاتحاد إلى جانب أحمد حجازي وغروهي.

وقال الحائلي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: جاهزون للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، أما بالنسبة لبريوفيتش ما زال لاعبا للاتحاد وعقده مستمر، والمدافع المصري أحمد حجازي عقده معنا إعارة مع بند الشراء وتم الاتفاق مع اللاعب وناديه، كما أن غروهي سيستمر معنا.

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وأضاف: أعمل على إكمال رواتب الفريق الأول بعد ذلك سننظر إلى موضوع التعاقدات، لا نعلم بخصوص الصفقات الجديدة، لن تكون هناك أي صفقة إذا لم نلتزم بحقوق لاعبي النادي، للحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومن المتوقع أن تكون الديون أقل من 50 مليون.

وأوضح أنمار الحائلي أنه تم تقليل ديون الفريق، وأردف: ما زلنا نعمل على الديون وتم حل أغلبها، والأمر المزعج الالتزامات طويلة الأمد أثرت على ميزانيتنا وأثرت أيضا على عدم وفائنا برواتب الفريق الأول بشكل متواصل.

وبخصوص إمكانية خصم نقاط الاتحاد في الموسم المقبل، أوضح: الاستحقاق كان في فترة سابقة لم يكن في فترة إدارتنا، نرى كمجلس إدارة أن هذه المبالغ ليس ملزمة لنا، والمنازعات ترى عكس ذلك، وقمنا بشرح ذلك لفض النزاعات وكان ردهم أن المبلغ موجود للاتحاد ولابد دفعه وبالتالي سندفع المبلغ.