ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي

كشف المدرب الروماني لورينت ريجيكامف أن واجه مشاكل عديدة في الأهلي السعودي، ووصف تجربته مع الفريق السعودي بالمثيرة.

وقال ريجيكامب الذي تولى تدريب الأهلي آخر شهرين في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: تجربتي مع الأهلي مثيرة، قررت الذهاب إلى أهلي جدة لأنه واحد من أكبر الفرق في السعودية، وكنت أريد مواجهة هذا التحدي، أحببت الفريق واللاعبين ولدينا إدارة جديدة.

مادة اعلانية

وأضاف: ذهبت إلى الأهلي بعقد 3 أشهر مع خيار التمديد، لكن الإدارة تغيرت بعد ذلك، كانت هناك مشاكل كثيرة لدى الفريق، وجدت أجواء جيدة داخل الفريق ولاعبين مميزين يمكنهم أن يصبحوا فريقا قويا.

وواصل المدرب الروماني:أمام الهلال الفريق كان مفككا، لأنه من الصعب أن تلعب ضده ومطرود منك لاعبا، كانت طموحاتهم أكبر منا، وبالنسبة للأهلي المشكلة تكمن في اختيار مدرب جيد ولاعبين أجانب على مستوى عال، لأن هناك لاعبين سعوديين مميزين في الفريق.