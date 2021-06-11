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العويس: "الأجانب السبعة" رفعوا قوة المنتخب

العويس: "الأجانب السبعة" رفعوا قوة المنتخب

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دبي - قناة العربية

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أكد محمد العويس، حارس المنتخب السعودي الأول، أن وجود الأجانب السبعة في الدوري المحلي ساهم في زيادة قوة اللاعبين مما أفاد الأندية والمنتخب.

وقال لاعب الأهلي في مقابلة مع "العربية" قبل مواجهة الأخضر وسنغافورة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023: كل المباريات هامة في التصفيات، ونعمل على تقديم الأفضل في كل مواجهة حتى لو كانت محسومة، وذلك من أجل تحسين التصنيف الدولي.

وأضاف: وجود سبعة أجانب في الدوري لدى كل فريق ساهم في تقديم نخبة من اللاعبين المحليين، الأمر الذي أفاد الأندية والمنتخب.

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