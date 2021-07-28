الشرباتي: أتطلع إلى إنجاز جديد في أولمبياد باريس

أكد الأردني صالح الشرباتي أنه يطمح إلى التواجد في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، بعد الإنجاز الذي حققه عقب فوزه بفضية وزن 80 كيلوغراما في التايكوندو بأولمبياد طوكيو بعد خسارته 20-9 أمام الروسي ماكسيم خرامتكوف.

وقال الشرباتي في مقابلة مع قناة "العربية" يوم الأربعاء: كانت منافسة قوية منذ النزال الأول وحتى الأخير، ورغم أنها دورة الألعاب الأولى لي كوني بدأت في عام 2015، ولكن من خلال التجهيز والاحتكاك، وهو ما ساعدني على تحقيق الهدف المنشود.

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وزاد: أشعر بالفخر بعد الاستقبال الذي لقيته عقب العودة إلى عمّان، ولا يمكن أن أصف شعوري بالسعادة عقب ما لقيته.

وواصل الحائز على الميدالية البرونزية: الميدالية سترفع تصنيفي أكثر وسأحافظ على ذلك حتى يمكنني المشاركة في أولمبياد باريس.