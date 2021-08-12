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مدربة المنتخب السعودي للسيدات تكشف خطتها

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مدربة المنتخب السعودي للسيدات تكشف خطتها

دبي - قناة العربية

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كشفت الألمانية مونيكا شتاب أنها تتطلع إلى بناء مسابقة حقيقية لكرة قدم السيدات في السعودية، والعمل على دخول تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

وقالت في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء:كنت في ديسمبر وشاهدت أعداد كبيرة من المدربات واللاعبات، اندهشت من كمية العناصر، وهناك بعض الأكاديميات، مما يعني أننا سنستفيد من هذه المهارات، وستكون هناك مسافة طويلة للوصول إلى تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

وأضاف: نعمل على بناء دوري سعودي للسيدات، هناك اجتماع مع الاتحاد السعودي للعبة، لم اختر الفريق المساعد لي بعد، سأتوجه إلى السعودية في سبتمبر وستكون الاختيارات من هناك.

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