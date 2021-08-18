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لماذا يتحول الكويكبي إلى ميسي أمام النصر؟.. نجم الاتفاق يجيب

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لماذا يتحول الكويكبي إلى ميسي أمام النصر؟.. نجم الاتفاق يجيب

دبي - قناة العربية

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أكد محمد الكويكبي، نجم فريق الاتفاق السعودي، أنه يتطلع إلى تقديم موسم مميز مع فريقه، والتواجد كلاعب أساسي مع المنتخب السعودي.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: ما زلت أتعلم من أخطائي وأعمل على أن أقدم الأفضل في كل موسم، الدوري بحاجة إلى نفس طويل وصبر والتفكير في كل مباراة على حدة، ونريد إسعاد جماهيرنا في الموسم الحالي، ومواصفات البطل موجودة في الاتفاق.

وأضاف: أعمل أيضا من أجل التواجد كلاعب أساسي في المنتخب السعودي بالمرحلة المقبلة.

وحول سر تألقه أمام النصر، أوضح: هذا غير صحيح، دائما ما يسألني محبو النصر عن سر تألقي أمام فريقهم وأنني أصبح ليونيل ميسي أمامهم، لكنهم لا يتابعونني إلا أمام النصر، لأنني أعمل على الظهور بأفضل شكل طوال الموسم وفي مختلف المباريات.

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