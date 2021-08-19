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رجاء الله السلمي: جائزة بطل "العربية" 6 ملايين دولار

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رجاء الله السلمي: جائزة بطل "العربية" 6 ملايين دولار

دبي - قناة العربية

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أكد رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، أنه لم يجرأ أي تغيير على الجائزة المالية للفائز بكأس البطولة، وأن المبلغ المالي المرصود لم يتغير، والذي يبلغ 6 ملايين دولار للبطل، بينما سيحصل الوصيف على 2 مليون ونصف المليون دولار.

ويصطدم اتحاد جدة، يوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة العربية بالرجاء المغربي، بالعاصمة المغربية الرباط.

وقال السلمي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: هذا أول نهائي سيقام وسط ظروف جائحة فيروس كورونا، ولن يكون هناك حضور جماهيري بسبب الوباء، ستكون هناك إجراءات متبعة في النهائي والتتويج.

وأضاف: لا توجد أوقات إضافية في المباراة النهائية، ووجهت الدعوات لكل رؤساء الاتحاد الوطنية العربية والاتحاد القارية لحضور النهائي.

وبخصوص الجوائز المالية، أوضح: سيحصل البطل على 6 ملايين دولار مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار لصاحب المركز الثاني، والأخبار التي تحدثت عن تخفيض المكافأة المالية غير صحيحة.

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