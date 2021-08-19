رجاء الله السلمي: جائزة بطل "العربية" 6 ملايين دولار

أكد رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، أنه لم يجرأ أي تغيير على الجائزة المالية للفائز بكأس البطولة، وأن المبلغ المالي المرصود لم يتغير، والذي يبلغ 6 ملايين دولار للبطل، بينما سيحصل الوصيف على 2 مليون ونصف المليون دولار.
ويصطدم اتحاد جدة، يوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة العربية بالرجاء المغربي، بالعاصمة المغربية الرباط.
وقال السلمي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: هذا أول نهائي سيقام وسط ظروف جائحة فيروس كورونا، ولن يكون هناك حضور جماهيري بسبب الوباء، ستكون هناك إجراءات متبعة في النهائي والتتويج.
وأضاف: لا توجد أوقات إضافية في المباراة النهائية، ووجهت الدعوات لكل رؤساء الاتحاد الوطنية العربية والاتحاد القارية لحضور النهائي.
وبخصوص الجوائز المالية، أوضح: سيحصل البطل على 6 ملايين دولار مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار لصاحب المركز الثاني، والأخبار التي تحدثت عن تخفيض المكافأة المالية غير صحيحة.