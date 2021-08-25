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غوميز يكشف أهدافه في تجربته الثانية مع التعاون

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غوميز يكشف أهدافه في تجربته الثانية مع التعاون

دبي - قناة العربية

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أكد البرتغالي جوزيه غوميز، المدرب الجديد للتعاون السعودي، أنه يتطلع إلى تحقيق الإنجازات في تجربته الثانية مع الفريق، والعمل على إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح مسار النادي.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: حظيت بعلاقة رائعة مع الجميع في التعاون خلال تجربتي السابقة قبل 3 سنوات، وأعلم أن الأمور اختلفت الآن وحدثت عدة تغييرات، لكنني لم أتغير ما زلت أعشق كرة القدم الجميلة التي يستمتع بها الجماهير، أصبحت أكثر نضجا ليس فقط كمدرب بل كشخص عادي، وأصبحت أكثر قوة كشخص ومدرب.

وأضاف غوميز: تغيرت تشكيلة الفريق عما كانت عليه سابقا، يجب أن نكون متواضعين وألا نضع سقوف عالية من التوقعات في القادم، ولدي تشكيلة جيدة وأنا واثق من أن اللاعبين سيستمعون إلى ما سأقترحه عليهم بخصوص طريقة تدريب.

وواصل: هدفي أن يكون التعاون أحد الأندية الناجحة ونحقق الإنجازات في نهاية الموسم، أعلم أن الدوري أصبح أكثر قوة، وأنا سعيد بالعودة لأضع التعاون في المسار الصحيح، إذا لعبنا بصورة جيدة سنكون قادرين على كسب المباريات.

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