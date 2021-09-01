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فايق: بانيغا الأفضل.. والفيصلي لن يحقق الدوري

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فايق: بانيغا الأفضل.. والفيصلي لن يحقق الدوري

دبي - قناة العربية

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رأى هشام فايق، لاعب نادي الفيصلي السعودي، أن النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد الشباب، أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري، وأكد أن فريقه من الصعب أن ينافس على لقب المسابقة هذا الموسم.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": الدوري السعودي قوي للغاية، لاسيما في ظل وجود 7 لاعبين أجانب لكل فريق، وبالنسبة لي فأنا معجب بإيفر بانيغا، وهو أفضل لاعب وسط في الدوري.

وأضاف: لدينا فريق مستقر، حصلنا على لقب كأس الملك الموسم الماضي، وسنعمل على تحقيق نتائج جيدة في الموسم الحالي، نملك كافة مقومات النجاح ونسعى إلى لعب مباريات جيدة، ومن الصعب أن نحقق لقب الدوري لوجود أندية قوية في المنافسة.

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