ماسكيرانو: فاتي قادر على خلافة ميسي.. وبرشلونة سينافس

أكد خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة السابق، أن لقب الدوري الإسباني لن يخرج من بين الثلاثة الكبار، وتوقع أن يكون أنسو فاتي قادرا على تحميل مسؤولية الرقم 10 في النادي الكتالوني.

وقال المدافع الأرجنتيني: بداية الموسم أظهرت أن المستويات متقاربة وأن اللقب يبقى بين الثلاثة الكبار، صفقات الصيف زادت من جودة العديد من الفرق وتوقع البطل أصبح أصعب، ومن وجهة نظري فان اللقب لن يخرج من بين الثلاثة الكبار في إسبانيا "ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو".

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وأضاف: الرقم 10 هو مسؤولية كبيرة في برشلونة وأظن أن أنسو فاتي قادر على تحمل ضغوطات حمل قميص بهذا الرقم، وأنه أمر جيد أن يكون لاعبا من أكاديمية النادي هو من ينال هذا الرقم. وبلا شك ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ برشلونة وهذا أمر لا جدال فيه، ولتعويضه يجب عمل الكثير ولكن الفريق يمتلك لاعبين أصحاب خبرة مثل بيكيه وألبا وبوسكيتس وعليهم مهمة الحفاظ على تماسك الفريق ككل.