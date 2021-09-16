شاموسكا: سننافس الهلال والنصر.. وبانيغا "حر"

أكد بريكليس شاموسكا، مدرب نادي الشباب السعودي، أنه سيعمل على منافسة الهلال والنصر على لقب الدوري هذا الموسم، وشدد على أن الأجواء إيجابية وسط الفريق رغم التعثر في الانطلاقة.

وقال المدرب البرازيلي في مقابلة لبرنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: واجهتنا مشاكل في بداية الدوري، مثل إصابات بفيروس كورونا وعدم تسجيل بعض اللاعبين، ولم ينسجم المحترفين الجدد مع الفريق، وننتظر أن نعود إلى الطريق الصحيح للانتصارات.

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وأردف: الأجواء جيدة في نادي الشباب وليست مشحونة، وأعتقد أنها مسألة وقت فقط حتى نعود إلى الطريق الصحيح، ومع الوقت سيستحسن الأداء وسيسهم ذلك بشكل إيجابي في تحسين النتائج، وما زال الوقت مبكرا للمنافسة على لقب الدوري، والموسم الحالي سيشهد مستوى أعلى بكثير من الماضي، ونحن نتنافس على اللقب مع الهلال والنصر، واثق أننا سنقاتل من أجل المنافسة على اللقب.

وأضاف شاموسكا: بانيغا اللاعب الأفضل في الشباب فنيا ولاعب ذكي جدا وهو محترف وقدوة يحتذى به على مدار العمل اليومي في النادي وفي جميع سلوكياته، وقائد للفريق ومن اللاعبين المهمين جدا، ويعيش أوضاعا أفضل من حيث الاستعداد البدني وسيمنحه ذلك ميزة إضافية في الفترة المقبلة، ويحظى بالحرية في الملعب.