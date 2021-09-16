متحدث الاتحاد الآسيوي: الجماهير ستتواجد في ربع نهائي الأبطال

أكد نضال بحران، المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا ستقام في السعودية بالنسبة لأندية الغرب، وأن المواجهات ستشهد حضورا جماهيريا.

وقال بحران في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: أعلن الاتحاد الآسيوي في 20 أغسطس الماضي أن السعودية ستستضيف المباريات الاقصائية والنهائي، كما سيسمح للجماهير بحضور المباريات في السعودية، وسيحدد الاتحاد السعودي النسبة وفقا للبروتوكول الصحي.

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وأضاف: لم يكن هناك أي شكوى تظلم من أي فريق، بخصوص إقامة البطولة بنظام التجمع والحضور الجماهيري، وقرعة ربع النهائي ستكون مفتوحة دون أي توجيه، ومن الممكن أن يتواجه فريقان من بلد واحد في ربع النهائي، كما ستتواجد تقنية الفيديو "فار" في الادوار المقبلة بداية من دور الـ 8.