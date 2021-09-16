.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

متحدث الاتحاد الآسيوي: الجماهير ستتواجد في ربع نهائي الأبطال

  • الخط

متحدث الاتحاد الآسيوي: الجماهير ستتواجد في ربع نهائي الأبطال

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد نضال بحران، المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا ستقام في السعودية بالنسبة لأندية الغرب، وأن المواجهات ستشهد حضورا جماهيريا.

وقال بحران في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: أعلن الاتحاد الآسيوي في 20 أغسطس الماضي أن السعودية ستستضيف المباريات الاقصائية والنهائي، كما سيسمح للجماهير بحضور المباريات في السعودية، وسيحدد الاتحاد السعودي النسبة وفقا للبروتوكول الصحي.

وأضاف: لم يكن هناك أي شكوى تظلم من أي فريق، بخصوص إقامة البطولة بنظام التجمع والحضور الجماهيري، وقرعة ربع النهائي ستكون مفتوحة دون أي توجيه، ومن الممكن أن يتواجه فريقان من بلد واحد في ربع النهائي، كما ستتواجد تقنية الفيديو "فار" في الادوار المقبلة بداية من دور الـ 8.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟ ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟
رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات رحالة سعودي بمهنة معلم طاف 52 دولة في 3 قارات
الأكثر قراءة
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
ما حقيقة زواج تامر حسني سراً بعد انفصاله عن بسمة بوسيل؟ ما حقيقة زواج تامر حسني سراً بعد انفصاله عن بسمة بوسيل؟
قبل ولادة طفلته بأيام.. وفاة فنان مصري في حادث سير قبل ولادة طفلته بأيام.. وفاة فنان مصري في حادث سير
قبل أن تذهب
الأولوية الأميركية لردع إيران بعد الانسحاب من أفغانستان.. كيف؟
الأولوية الأميركية لردع إيران بعد الانسحاب من أفغانستان.. كيف؟
اكتشف المزيد