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عبدالله عطيف يكشف تفاصيل إصابته

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عبدالله عطيف يكشف تفاصيل إصابته

دبي - قناة العربية

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أوضح عبدالله عطيف، لاعب نادي الهلال السعودي، أنه أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة صباح يوم الأربعاء، في مدينة ليون الفرنسية، وخرج من المستشفى.

وقال اللاعب الدولي السعودي في مقابلة مع برنامج "في المرمى": لم تعاودني الإصابة بسبب تسرع من الإخصائي أو غير ذلك، بل حدث انزلاق في فترة سابقة خلال التدريبات، والعملية كانت عبارة عن تنظيف حتى أشعر براحة أكبر والبرنامج التأهيلي ستكون فترته أقل.

وأضاف: سأدخل في برنامج تأهيلي جديد، ولا أعتقد أن سبب الإصابات المتكرر يعود إلى أمر ما، ولا يوجد سبب معين.

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