العطوي: لست راضياً.. ووضعت الاتفاق خلف الهلال والنصر

كشف خالد العطوي، المدرب السابق للاتفاق السعودي، عن عدم رضاه عن قرار الإقالة، وشدد على أن مسيرته كمدرب كانت مليئة بالنجاحات، لافتا إلى أنه وضع الاتفاق خلف الهلال والنصر في الموسم الماضي بالدوري فيما يتعلق بالاستحواذ.

وقال العطوي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: أردت وضع الاتفاق بين أفضل خمسة أندية في ترتيب الدوري، ونجحت في وضع الفريق خلف الهلال والنصر بالنسبة للاستحواذ.

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وأضاف: قصة المؤتمر الصحافي الأخير، بخصوص عدم تلقي الأسئلة من وسائل الإعلام، أردت تقديم خبر انتهاء مسيرتي مع النادي وتوجيه الشكر للجميع، وضيق الوقت وقف أمام طرح الأسئلة لذلك اعتذرت.

ووصف العطوي مسيرته بالمليئة بالنجاحات، وأكد أنه لم يجامل اللاعبين الأجانب في الاتفاق، وأردف: تلقيت عدة اتصالات من أندية خليجية ومنتخبات أولمبية مؤخرا.