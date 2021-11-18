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عبدالعزيز الفيصل: استفدنا من استراتيجية دعم الأندية

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عبدالعزيز الفيصل: استفدنا من استراتيجية دعم الأندية

دبي - قناة العربية

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أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أن هناك تجانسا بين استراتيجية دعم الأندية في الألعاب المختلفة واستراتيجية دعم الاتحادات.

وخلال لقاء مع "في المرمى" كشف وزير الرياضة: الاتحادات هي أساس جميع الرياضات وهناك تجانس بين استراتيجية دعم الألعاب المختلفة في الأندية واستراتيجيات الاتحادات.

وأضاف: المركز الأولمبي لرياضيي النخبة يهتم بعدد محدد من الرياضيين ويوفر لهم الدعم حتى يمثلون السعودية في المحافل الدولية والهدف من هذا المركز أن نختار صفوة الرياضيين من اللاعبين.

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