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تفاريس: غوميز نصحني.. والعمري أفضل لاعب

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تفاريس: غوميز نصحني.. والعمري أفضل لاعب

دبي - قناة العربية

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كشف خوليو تفاريس، مهاجم الفيصلي، أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، ساعده كثيرا في تجربته الجديدة بالسعودية، كما وصف عبدالإله العمري، مدافع النصر، بأفضل لاعب في الدوري.

وقال المهاجم البالغ من العمر "33 عاما" في مقابلة مع برنامج "في المرمى": بدايتنا لم تكن مثالية في الموسم الحالي بسبب التغييرات الفنية، ولا نفتقد إلى المدرب تشاموسكا، الذي أمضينا معه أوقاتا جميلة، لكننا بحاجة إلى الوقت للتأقلم مع المدرب الجديد.

وحول مشاركة الفريق المقبلة في دوري أبطال آسيا، ذكر: لسنا مستعدين لذلك حاليا، لكن لدينا الوقت للتحضير وعلينا أن نركز على هذه البطولة من أجل تحقيق نتائج جيدة، ولن نخوضها من أجل المشاركة فقط بل نريد الذهاب بعيدا.

وتمنى المهاجم الدولي لمنتخب الرأس الأخضر أن يمدد عقده مع الفيصلي، ولفت إلى أن الفرنسي غوميز ساعده كثيرا وقدم له العديد من النصائح الفنية، ووصف عبدالإله العمري، مدافع النصر، بأفضل لاعب في السعودية، مشددا على أنه ينتظره مستقبل رائع.

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