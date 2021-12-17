الحمادي: جزائية للهلال لم تحتسب.. والحكم لم يطرد الدوسري

كشف يعقوب الحمادي، الحكم الدولي الإماراتي السابق، أنه كان يجب على حكم مباراة الهلال والنصر، طرد سالم الدوسري خلال اللقاء، بجانب احتساب ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأزرق.

وقال الحمادي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: الحكم لم ينجح في إدارة المباراة، كان يجب احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 65 لمصلحة الهلال، بعد تدخل مدافع النصر العمري على بيريرا.

مادة اعلانية

وأضاف: أمام بخصوص حالة سالم الدوسري وأنسيلمو، كان يجب أن تتدخل تقنية الفيديو "فار"، بسبب وجود سلوك مشين، وكان يجب طرد الدوسري، وهي من الحالات السهلة على أي حكم، لوجود تعمد وركل خارج المنافسة، وبالنسبة لنقل الحالة إلى لجنة الانضباط فذلك يعود إلى لائحة المسابقات.