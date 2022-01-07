.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بماذا رد رئيس الهلال على سؤال انتقال المالكي؟

  • الخط

بماذا رد رئيس الهلال على سؤال انتقال المالكي؟

الرياض - نايف الثقيل

نشر في: آخر تحديث:

رفض فهد بن نافل رئيس الهلال التعليق على اقتراب ناديه من التعاقد مع عبد الإله المالكي لاعب اتحاد جدة، مؤكدًا أن الفوز بالسوبر هو بداية عودة النادي لمكانه الطبيعي مرة أخرى.

واكتفى رئيس الهلال بالصمت ردًا على سؤال "في المرمى" حول أخبار رحيل متوسط الميدان محمد كنو والتعاقد مع عبد الإله المالكي إذ قال في إجابة مقتضبة: سنبدأ العمل على جميع الملفات التي تفيد الفريق.

وقال بن نافل: السوبر بداية العودة للمكان الطبيعي وتحقيق الإنجازات مرة أخرى. وأضاف: الجمهور هو الداعم لنا لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار شاهد كيف هب سعوديون لنجدة سائق انقلبت مركبته في رالي داكار
جديد معلمة المنصورة:  جديد معلمة المنصورة: "زوجي طلقني وبيتي اتخرب"
الأكثر قراءة
تضامناً مع معلمة المنصورة.. وكيلة مدرسة تنشر صور رقصها تضامناً مع معلمة المنصورة.. وكيلة مدرسة تنشر صور رقصها
جديد صادم عن مدرس ضحية الابتزاز بالصور المفبركة في مصر جديد صادم عن مدرس ضحية الابتزاز بالصور المفبركة في مصر
جديد معلمة المنصورة:  جديد معلمة المنصورة: "زوجي طلقني وبيتي اتخرب"
فيديو لسائقة يشغل السعوديين.. فيديو لسائقة يشغل السعوديين.. "هذا الشخص سبب لي الرعب"
معجزة منحت مها أبو عوف ابنها.. وأبكت طبيبها معجزة منحت مها أبو عوف ابنها.. وأبكت طبيبها
بعد استئصالها ورماً سرطانياً.. أول صور للفنانة سمية الألفي بعد استئصالها ورماً سرطانياً.. أول صور للفنانة سمية الألفي
قبل أن تذهب
في ذكرى اقتحام الكونغرس بايدن يوجه أصابع الاتهام لترمب
في ذكرى اقتحام الكونغرس بايدن يوجه أصابع الاتهام لترمب
اكتشف المزيد