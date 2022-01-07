بماذا رد رئيس الهلال على سؤال انتقال المالكي؟

رفض فهد بن نافل رئيس الهلال التعليق على اقتراب ناديه من التعاقد مع عبد الإله المالكي لاعب اتحاد جدة، مؤكدًا أن الفوز بالسوبر هو بداية عودة النادي لمكانه الطبيعي مرة أخرى.

واكتفى رئيس الهلال بالصمت ردًا على سؤال "في المرمى" حول أخبار رحيل متوسط الميدان محمد كنو والتعاقد مع عبد الإله المالكي إذ قال في إجابة مقتضبة: سنبدأ العمل على جميع الملفات التي تفيد الفريق.

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وقال بن نافل: السوبر بداية العودة للمكان الطبيعي وتحقيق الإنجازات مرة أخرى. وأضاف: الجمهور هو الداعم لنا لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي