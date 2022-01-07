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يعقوب الحمادي: تفاريس يستحق البطاقة الحمراء

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يعقوب الحمادي: تفاريس يستحق البطاقة الحمراء

دبي - قناة العربية

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أكد الحكم الدولي الإماراتي السابق يعقوب الحمادي، أن تفاريس مهاجم الفيصلي، استحق الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام الهلال على لقب كأس السوبر السعودي.

وقال الحمادي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: تفاريس يستحق الطرد، لأن يده اتجهت صوب وجه مدافع الهلال، وهو سلوك مشين يستحق البطاقة الحمراء.

وأضاف: بخصوص الكرة التي لمست يد ياسر الشهراني لا توجد لقطات واضحة توضح أن لمسة اليد كانت خارج أو داخل الملعب.

وأردف: أما لقطة سقوط بيريرا لا ترتقي إلى ضربة جزاء، وفي نهاية الشوط الأول كان يجب إخراج البطاقة الصفراء لغوميز للمخالفة التي ارتكبها ضد مدافع الفيصلي.

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