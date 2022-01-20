رئيس التعاون: "بند" سبب فشل صفقة فتحي.. ومرتضى منصور يوضح

كشف سعود الرشودي رئيس نادي التعاون السعودي أن سبب فشل إتمام انتقال مصطفى فتحي لاعب الزمالك إلى صفوف الفريق هو بند اشترطته إدارة الفريق الأبيض وهو أن تُدفع قيمة الصفقة على دفعة واحدة، وهذا ما نفاه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وقال الرشودي لبرنامج "في المرمى": نكن كل الاحترام للزمالك لكن الصفقة تعثرت ولن تتم، الزمالك أصر على دفع قيمة الصفقة مرة واحدة وهذا كان سبب الاختلاف.

وتابع: لم نكن نحبذ خروج الوثائق والخطابات الرسمية للإعلام بهذه الطريقة، والبديل سنعلن عنه قريبًا.

وفي المقابل رد مرتضى منصور رئيس الزمالك على تصريحات الرشودي قائلًا: لا توجد مشكلة في الدفعات، طريقة الإعلان عن إتمام الصفقة شيء يخصني وليست أسرار عسكرية، كنت رافضًا في البداية لإتمام الصفقة بسبب حاجة الزمالك للاعب في ظل إيقاف القيد.

واختتم: لم أشك أن يكون التعاون وسيطًا لانتقال اللاعب لنادٍ آخر، والباب لا يزال مفتوحًا أمام النادي السعودي إذا أراد استكمال الصفقة.

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