7 لاعبين خضعوا إلى التدوير في سوق الانتقالات الشتوية

صفقة إيغالو تعيد ذكرى انتقال "كواك"

اعتاد عدد من أجانب ناديي الهلال والشباب على ارتدء قمصان الفريقين في الأعوام الماضية، إذ تعد آخر تلك الصفقات هي انتقال النيجيري أوديون إيغالو إلى صفوف ...