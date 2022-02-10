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فهد بن نافل: سنشارك العام المقبل في مونديال الأندية

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فهد بن نافل: سنشارك العام المقبل في مونديال الأندية

أبوظبي - نايف الثقيل

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أبدى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، رضاه بالمستوى الذي قدمه الفريق أمام تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الهزيمة أمام الفريق اللندني بهدف دون مقابل.

وقال في تصريحات لبرنامج "في المرمى": كان طموحنا أكبر، بهذا المستوى سنعود العام المقبل بطموحات أعلى، تركيزنا يجب ألا يقل.

وأضاف: طلبت من اللاعبين والجهازين الإداري والفني التركيز والعودة إلى السعودية بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.

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