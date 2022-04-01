المنتخبات المرشحة للتواجد مع السعودية في المونديال

منتخب الغائبين عن المونديال.. أكثر من 100 هدف بالموسم الحالي

يشهد كأس العالم 2022 غياب العديد من نجوم كرة القدم بعد إقصاء منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة للبطولة، مما يعني أن المونديال سيخسر مجموعة من ...