الشباب يهزم المنافس الآسيوي ذهاباً وإياباً 3 مرات

الشباب والتعاون يسعيان لاستمرار تألق الأندية السعودية آسيوياً

يطمح الشباب إلى استعادة نغمة الفوز بعد تعادله مع القوة الجوية العراقي يوم الخميس في الرمق الأخير، عندما يلاقيه الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ...