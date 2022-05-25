رازوفيتش: الهلال لا يخيفني.. والفوز بالكأس "معجزة"

وصف المدرب الصربي فوك رازوفيتش فوز فريقه الفيحاء بلقب كأس الملك أمام الهلال بالمعجزة، بعدما قادت ركلات الترجيح النادي لتحقيق أول لقب في مسيرته.

وقال المدرب الصربي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: حدثت معجزة في النهائي لأننا فزنا على الهلال، المهمة كانت صعبة، لكن مباراة الدوري منحتنا دافعا كبيرا للفوز على الهلال.

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وأضاف: الحظ مهم جدا بدونه لن تحقق أي شيء في الحياة وليس كرة القدم فقط، لا نستطيع فقط أن نقول أننا كنا محظوظين أمام الهلال، لأننا واجهناه في 3 مباريات بالموسم الحالي وفزنا مرتين.

وواصل: استفدت من النهائيات السابقة واستغليت كل خبرتي لإعداد اللاعبين، ركزنا على الجانب النفسي بشكل أكبر، وكنت أشعر براحة كبيرة في داخلي وكنت هادئا قبل ركلات الجزاء ومستعدا للفوز، كنت متيقنا أن هذا اليوم هو يومنا بعدما أضاع لاعب الهلال ركلة الجزاء الأولى.

وعن أكثر ما يخيفه في الهلال، أجاب: لا شيء يخيفني، نحلل الخصوم بشكل جيد جدا ونعرف ما علينا فعله في الملعب، المباريات الأخيرة لعبنا بشكل منضبط على المستوى التكتيكي، وما افتقدناه طوال الموسم هو التسجيل في أهم الأوقات.